Luca Barbarossa alla Festa Bella di Spelonga. È uno dei sei eventi del Festival dell'Appennino

ASCOLI - Non si ferma la voglia di scoprire i luoghi più belli e caratteristici dell’entroterra dell’Ascolano.All’insegna di una rodata formula che si snoda tra escursioni, prodotti d’eccellenza, cultura, tradizioni, racconti e spettacoli. Anche per il 2022 torna l’appuntamento con il Festival dell’Appennino, la manifestazione creata 13 anni fa dall’allora assessore provinciale Andrea Antonini, ieri presente alla presentazione della nuova edizione accanto a Luigi Contisciani e Massimo Di Pietro del Bacino Imbrifero del Tronto, Enzo Lori del Cotuge e Carlo Lanciotti di Appennino Up. Tra gli eventi in cartellone, il concerto di Luca Barbarossa.



Il programma

Il via di questo straordinario contenitore, che proporrà sei appuntamenti, avrà luogo il 21 giugno con la giornata “Solstizio d’estate” e andrà avanti fino al 30 luglio. Un Festival, sotto l’egida del Bim e di Mete Picene, che anche stavolta proporrà appuntamenti per favorire un turismo esperienziale ed altamente sostenibile. Alle sei date si aggiungeranno tre anteprime, che inaugurano il cartellone, dal 4 al 18 giugno, caratterizzate dal Pupun Festival, altro progetto del Bim Tronto. La giornata del 21 giugno avverrà alle Tre Caciare della Montagna dei Fiori e prevede una camminata pomeridiana e due momenti di musica, grazie al concerto del pianista errante Omar Conti e alla performance de I Pupazzi. Il cartellone del Festival proseguirà il 3 luglio a Venarotta con “Storie di equilibri e racconti di bellezza” che, oltre all’escursione mattutina, prevede l’intervento dello scrittore Emilio Casalini e lo spettacolo di acrobatica circense dei Black Blues Brothers. La tappa del 9 luglio è a Montegallo, con “Sentieri che accolgono, profumi che raccontano”, all’insegna dell’accessibilità, grazie ad un’escursione pomeridiana inclusiva “meta per tutti” e lo spettacolo ad opera di Laura Kibel, artefice del “Teatro dei piedi”, iniziativa artistica a metà strada tra il mimo e i burattini. Il 17 luglio sarà la volta di “Aspettando la Festa Bella con…” in quel di Spelonga, data che inizierà con un percorso mattutino e che si concluderà con l’esibizione pomeridiana del cantautore Luca Barbarossa.



Verso il mare

La penultima tappa si snoderà tra Montemonaco e Cupra Marittima nella giornata del 24 luglio, con “Dalla Sibilla alla Dea Cupra: dall’alba al tramonto”, che include l’escursione notturna sulla Sibilla con il concerto del duo Savoretti/Mina prevista all’alba, la lezione di Cesare Catà divisa tra i due borghi sino alla chiusura musicale alla “Badabimbumband”. La chiusura avverrà a Quinzano di Force il 30 luglio con “Giochi senza tempo”, appuntamento dove i momenti ludici di un tempo si uniranno con le note folk proposte da “Li matti de Montecò” e il repertorio popolare proveniente dal gruppo “Roppopò”, in un finale inaugurato da una camminata nei luoghi dell’incantevole scenario.

