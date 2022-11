Lotto, vinti in provincia di Ascoli quasi 24mila euro: numeri in crescita nelle Marche. E stasera 300milioni in palio (cifra record di sempre) con il Superenalotto

ASCOLI- Festa al Lotto nelle Marche: come riporta Agipronews, a Folignano, in provincia di Ascoli Piceno, è stata centrata una vincita da 23.750 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 893,7 milioni dall'inizio dell'anno.

Superenalotto, resiste il record di Montappone

L’ultimo 6 al Superenalotto, invece, resiste dal 22 maggio 2021, con la schedina da 2 euro vincente giocata a Montappone, il paese dei cappelli, che si aggiudicò la cifra record di 156 milioni di euro. Stasera si potrebbe vincere quasi il doppio, visto che il jackpot ha raggiunto la cifra di 299,4 milioni. Si tratta del jackpot attualmente più alto al mondo ed è il più ricco nella storia di tutte le lotterie europee. Ricordiamo che la vincita più alta più alta in assoluto, ottenuta al Superenalott,o è stata di 209 milioni di euro a Lodi nell’agosto 2019. Anche per questo in molti spingono per una revisione del regolamento: quando si supera una certa soglia sarebbe forse più attraente, ai fini di chi gioca, creare più premi da 20-25milioni di euro in modo da moltiplicare le possibilità di vincita (che resterebbero comunque altissime). Stasera su www.corriereadriatico.it le estrazioni di lotto, superenalotto e million day.