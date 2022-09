SAN BENEDETTO Arrivano i primi provvedimenti dopo la vicenda delle due ragazze mandate in ospedale dal buttafuori di un locale del lungomare di San Benedetto. E ad essere colpito è stato il locale stesso che, nelle ultime ore, si è visto notificare dalla Questura un provvedimento di sospensione delle attività di intrattenimento di dieci giorni nel corso dei quali non potrà effettuare serate da discoteca.



Oltre la vicenda



Non ci sarebbe, ad ogni buon conto, soltanto la vicenda del buttafuori dietro il provvedimento preso dalla Questura dal momento che, nel corso della stagione, anche in occasione dei controlli interforze effettuati dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei carabinieri, dalla Guardia di finanza e della Polizia locale, finalizzati anche al controllo della “movida” della località rivierasca, «sono stati riscontrati vari episodi che hanno messo a repentaglio l’ordine e la sicurezza pubblica» spiegano dalla questura che sta comunque mantenendo monitorati anche gli sviluppi delle indagini su quanto accaduto quella notte all’interno del locale.



Le accuse delle ragazze



Stando alle ricostruzioni, le due giovani, entrambe di circa vent’anni, si erano rivolte all’addetto alla sicurezza del locale per segnalare alcune molestie subite. Lui, per tutta risposta, avrebbe preso una di loro per il collo provocandole una fattura all’osso della mandibola. L’altra giovane ha cercato di fermarlo e sarebbe stata colpita in pieno volto. Per entrambe è stato necessario l’intervento dei sanitari giunti sul posto con l’ambulanza. Sono state medicate in loco e quindi trasportate al Pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto. Dopo la sospensione delle attività di intrattenimento del locale teatro della vicenda potrebbero arrivare , nelle prossime ore, provvedimenti anche nei confronti del buttafuori.