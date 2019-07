Lo chef che non trova personale: «Il motivo? C’è il reddito di cittadinanza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - «Nessuno sfrutta qualcuno». Sui lavoratori stagionali rincara la dose lo chef Federico Palestini. Il re del brodetto sambenedettese che proprio in tema di cucina era entrato in polemica anni fa con Sandro Assenti, questa volta parla la stessa lingua del presidente della Confesercenti e conferma di aver avuto difficoltà a reperire personale qualificato per la stagione estiva presso il suo ristorante. Lo chef lancia un appello all’Alberghiero di San Benedetto affinché possa veicolare stage per gli studenti nel periodo estivo in collaborazione con le attività di ristorazione della Riviera.