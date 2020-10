Si tuffa in mare per salvare una donna che era scivolata dagli scogli: l'eroico gesto di un uomo ascolano

LIDO DELLE NAZIONI - Stava passeggiando sugli scogli nei pressi di uno stabilimento balneare in viale Lapponia a Lido Nazioni in provincia di Ferrara quando è scivolata in mare rischiando di annegare, se non fosse stato per l’intervento di un ascolano che si è tuffato per salvarla.



Sul posto sono giunti i carabinieri nel Nucleo Radiomobile di Comacchio, allertati da una sessantenne del luogo che aveva assistito alla scena, permettendo così ai militari dell’Arma di fare intervenire anche un’ambulanza del 118.

L’eroico salvatore, un 56enne di Mozzano di Ascoli , mentre passeggiava sul bagnasciuga ha sentito le grida di aiuto e visto una donna in mare, così senza esitazione si è tuffato in acqua per prestarle soccorso e portarla a riva.

La donna, una 46enne romena residente a Forlì, ai soccorritori ha raccontato di essere caduta in mare mentre stava passeggiando sugli scogli e, dopo essere rovinosamente scivolata in acqua, di non riuscire più a risalire a causa delle onde e degli scogli viscidi. Solo l’intervento del passante le ha permesso di ritornare a riva e ricevere l’assistenza sanitaria di cui aveva bisogno. La donna è stata quindi trasportata all’ospedale del Delta per gli accertamenti e cure del caso ma è fuori pericolo

