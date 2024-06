SAN BENEDETTO Il Coni ha acceso semaforo verde al progetto per la vasca esterna della piscina Gregori. Valutazione che apre le strade a prossimi finanziamenti mentre il Ministero dello Sport ha chiesto ulteriori approfondimenti per l’elaborato che aveva concorso al bando Sport e periferie.

La certificazione

Si riaccendono le speranze per la vasca esterna, chiusa dal 2014. È una certificazione quella che il Coni ha rilasciato all’elaborato che nel 2023 aveva concorso al bando Sport e periferie. Il progetto riguarda la vasca esterna e gli spogliatoi. Vasca abilitata a ospitare nuoto e pallanuoto e sarà olimpionica. Si rifarebbero i sottoservizi. Per quanto riguarda gli spogliatoi ci saranno le sezioni per adulti, bambini e disabili, con bagni e infermeria. Ma soprattutto è intenzione dell’amministrazione prevedere alla separazione tra la piscina al coperto e quella esterna. Quindi la certificazione potrebbe garantire nuovi finanziamenti visto che il costo dell’opera è valutata attorno al milione e mezzo che con l’aumento dei costi dei materiali potrebbe salire a due. Così come si stanno riaprendo le speranze per il bando Sport e periferie che a dicembre ha visto il Comune non farcela e perdere 700mila euro. «Non siamo stati bocciati - puntualizza il sindaco Antonio Spazzafumo. – Ci hanno chiesto integrazioni alla documentazione, quindi, c’è uno spiraglio».

Il piano B

Se non dovessero essere intercettati finanziamenti dal credito sportivo o da altri bandi? L’amministrazione è intenzionata a mettere a norma l’impianto esterno e il piano B prevedrebbe un intervento a step con opere finanziate volta per volta in base alle possibilità di bilancio. Altro intervento messo in cantiere dall’amministrazione riguarda la piscina coperta, in particolare la terra di mezzo che comprende palestre e spogliatoi dove nei mesi scorsi si era registrato un crollo dell’intonaco. Si andrà a impermeabilizzare il tetto, a rifare l’intonaco e il controsoffitto oltre a installare l’impianto di condizionamento. Il tutto per una spesa di 400mila euro di cui 100mila erogati dalla Regione.