Lavori di pavimentazione casello ​di San Benedetto chiuso giovedì notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Pro memoria per gli automobilisti: sulla A14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22 di giovedì 17 alle 6 di venerdì 18 ottobre, sarà chiusa l'entrata della stazione di San Benedetto del Tronto, verso Pescara/Bari. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Val Vibrata.