Latitante per un omicidio in Francia trovato e arrestato a San Benedetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO – Ricercato per omicidio in Francia, trovato ed arrestato a san Benedetto del Tronto.Si tratta di Abdelghani Haout, 32enne marocchino ricercato in Francia per omicidio volontario aggravato, preso dalla squadra mobile di Ascoli Piceno a San Benedetto del Tronto. L'arresto è avvenuto in esecuzione di un mandato europeo emesso dall'autorità giudiziaria francese. L'uomo, in attesa dell’estradizione, è ora rinchiuso nel carcere di Ascoli.