ASCOLI Il Polo accoglienza solidarietà e la clinica San Marco, insieme con la Fondazione Carisap, si ampliano i servizi sanitari dell’ambulatorio solidale della Caritas diocesana. La clinica erogherà prestazioni gratuite a persone fragili. Prestazioni che ampliano le attività dell’ambulatorio sociale e dell’armadio farmaceutico che la Caritas mette a disposizione gratis nello studio dentistico allestito nelle sale del Pas per chi si rivolge al Centro di Ascolto della Caritas stessa.

L’accordo

L’accordo prevede l’erogazione gratuita di prestazioni fino a 5mila euro annue per tre anni, computate secondo il prezzario regionale, fino ad un massimo di 100 l’anno. Le prestazioni diagnostiche previste sono quelle cardiologiche, ecografiche, di endoscopia digestiva, risonanza magnetica e Tac. Il collettore delle richieste sarà il Centro d’ascolto della Caritas che terrà i rapporti con la clinica. Come spiega Pino Felicetti presidente del Pas «è una buona pratica, sperando che sia imitata da altri. Cerchiamo di intervenire in un contesto con tante persone in disagio sociale che fanno tagli sulla salute». «Con il Pas abbiamo fatto un lavoro eccezionale, monitorando i bisogni sociali - dice il sindaco Marco Fioravanti. - Serve collaborazione tra gli enti. Aumentare i servizi è fondamentale e Ascoli può essere un modello».

Frascarelli: «Le famiglie in difficoltà tagliano le spese sanitarie»

«Le famiglie in difficoltà, quando decidono di fare tagli, lo fanno per le spese sanitarie» spiega il presidente della Fondazione Carisap Maurizio Frascarelli. Il direttore di Ast Ascoli Nicoletta Natalini spiega: «Dai nostri dati, rispetto a prima del Covid, eroghiamo il 40% di prestazioni in più. Abbiamo messo a disposizione 260 prestazioni radiologiche in più a settimana da aprile». Il vescovo Gianpiero Palmieri evidenzia: «C’è bisogno di assistenza sanitaria sopratutto verso i più fragili. Le lunghe liste d’attesa creano divario economico, dovremmo capire come intervenire». Antonio Romani, presidente della Clinica San Marco, conclude «Abbiamo medici liberi professionisti che hanno dato l’ok a fare visite gratuite. C’è stata una bella risposta».