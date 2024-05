SAN BENEDETTO Parte dal santuario di San Giacomo della Marca, patrono della pace in Europa, l’appello dei vescovi delle Marche ad elettori e politici in vista delle prossime elezioni. L’arcivescovo Gianpiero Palmieri che il 30 giugno si insedierà anche a San Benedetto, affiancato dal suo collega oramai in pensione Carlo Brasciani, dal direttore delle Comunicazioni della diocesi di San Benedetto, Fernando Palestini, dal direttore della Caritas di Ascoli Giorgio Rocchi e dal delegato di quella regionale Marco D’Aurizio hanno dettato la linea in vista delle prossime elezioni continentali.

L’ispirazione

Tutto nasce appunto dall’Europa considerata «Casa comune, casa di pace» e dalla consapevolezza che a fondare un’istituzione capace di garantire 70 anni di assenza di guerre siano stati padri fondatori tutti e tre cristiani: il tedesco Adenauer, il francese Schuman e l’italiano De Gasperi così come scrivono il presidente della Cei (Conferenza episcopale italiana) Matteo Zuppi e l’arcivescovo Mariano Crociata presidente della Comence (i vescovi delegati in Ue). Per questo ieri mattina i due prelati e la Caritas regionale hanno invitato in primo luogo i cittadini ad andare a votare, a preservare la democrazia che non è un traguardo scontato o acquisito per sempre e di stare attenti a dove mettono la croce, su candidati che «promuovano la giustizia sociale ed ambientale attraverso l’inclusione, l’integrazione lo sviluppo umano integrale la solidarietà e i sistemi sociali sostenibili». Monsignor Bresciani ha rimarcato come «non bastano i valori economici per fondare l’Europa ma ideali» e il suo successore li ha elencati, in 5 punti. «In primo luogo - ha detto e quindi scritto insieme agli altri relatori - un mercato lavoro efficace che garantisca un reddito minimo, quindi servizi sociali di qualità, politiche migratorie e mobilità umana che pongano fine alla violenza indiscriminata e ai respingimenti: la Libia - ha incalzato il monsignore - non è un porto sicuro eppure questo Paese è stato finanziato dai governi italiani di destra e sinistra». E ancora citando Confindustria ha spiegato che servono 800mila nuovi lavoratori per futuro economia. Infine Palmieri ha spiegato il punto che riguarda più direttamente le Caritas. «Ai politici che si candidano - ha incalzato – chiediamo azioni concrete, finanziamenti diretti alle strutture civili locali e non ai governi perché se un governo è corrotto può utilizzarli non per destinarli alla popolazione ma ai propri interessi».

Il nazionalismo

Infine sempre per dare indicazioni chiare ha spronato a guardarsi bene da chi promuove «il nazionalismo che frantuma l’unità e l’integrazione piena dell’Europa: basta governi nazionali che sparano sull’Unione Europea, non è bene andare avanti senza l’Europa: gli italiani sono sempre stati convintamente europeisti e così deve continuare per salvaguardare il nostro futuro».