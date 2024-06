MONTEPRANDONE - Un grave incidente è accaduto nella mattinata di ieri lungo la superstrada Ascoli-mare in direzione Ascoli, ed è stato necessario anche l'intervento dell'elisoccorso per trasportare uno dei feriti all'ospedale regionale di Torrette di Ancona.

La ricostruzione

Erano circa le ore 8,45 quando, subito dopo per deviazione per il casello dell’A14, tra gli svincoli di Monteprandone e Monsampolo, due Fiat Panda sono rimaste coinvolte in un tamponamento. Una delle due vetture si è anche ribaltata a causa dell'urto ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre una donna, T.A. di 51 anni, dall'abitacolo. Sul posto sono intervenute anche due ambulanze provenienti dalla Potes di San Benedetto. Il medico che era a bordo del mezzo di soccorso, considerata la gravità delle condizioni, in particolare il sospetto che avesse riportato diversi traumi, ha chiesto alla centrale operativa l'intervento dell'eliambulanza per la cinquantunenne. Icaro è così atterrato nella piazzola di via Sgattoni a San Benedetto dove ha effettuato il rendez vous con il 118 e dopo aver caricato la traumatizzata è ripartito per il trauma center di Torrette di Ancona, dove la donna è stata presa in carico per valutare la situazione, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

L’altro ferito

L'uomo che era alla guida dell'altra Panda è stato invece trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto per valutare le ferite e contusioni riportate. I sanitari del nosocomio rivierasco hanno effettuato gli esami diagnostici del caso. La polizia stradale è intervenuta per eseguire i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’incidente e per gestire il traffico, che ha subito rallentamenti e disagi in entrambe le direzioni con code fino alla sopraelevata.