Incidente sull’autostrada A14 tra S.Benedetto e Val Vibrata, un ferito grave. Lunghe code

di Tito Di Persio

SAN BENEDETTO - Sono gravi le condizioni di uno dei feriti rimasti coinvolti in uno schianto sull’A14, a confine tra Marche e Abruzzo, al chilometro 315. Per i rilievi procede la Polizia Stradale di Pescara Nord. Coinvolta una piccola utilitaria. E’ servito l’intervento anche dei vigili del fuoco e i soccorritori del 118 hanno disposto l’arrivo dell’eliambulanza per il trasporto all’ospedale Mazzini di Teramo.Un altro incidente stradale si era verificato poco dopo le 10 sull’autostrada A14, nei pressi del casello di Pescara Ovest-Chieti, al chilometro 369. Coinvolti quattro veicoli e quattro i feriti, tra cui uno grave accompagnati all’ospedale di Pescara.Autostrade per l’Italia segnala, al momento, una coda di tre chilometri su quel tratto e consiglia l’uscita al casello di San Benedetto per chi proviene da Ancona e l’entrata a Val Vibrata per chi va verso Pescara.