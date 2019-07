Incidente stradale sull'A14, traffico bloccato, arriva anche l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Incidente stradale, ancora problemi e disagi sull'A14: chiuso il tratto tra Grottammare e Pedaso in direzione sud per un incidente che ha chiesto anche l'intervento dell'eliambulanza. Traffico consistente, si stanno formando code, adesso valutabili intorno ai 4 km.*****NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO