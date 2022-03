Scoppia l'airbag dell'auto, trauma facciale per la donna che sedeva sul sedile del passeggero a fianco del marito

SAN BENEDETTO - Tamponamento sulla Sopraelevata in mattinata. E' accaduto a Porto d'Ascoli ieri intorno alle 9 e 30 e ha visto il coinvolgimento di tre veicoli. L'incidente è stato provocato, stando a quanto ricostruito dalla polizia stradale, dalla frenata improvviso del primo dei tre veicoli.

A riportare conseguenze è stata una donna di 78 anni di Pescara che era seduta al posto del passeggero all'interno di una Fiat Punto. La donna, S.R.,che era in auto con il marito e che stava raggiungendo Acquaviva Picena, ha riportato un trauma facciale causato dall'apertura dell'airbag. E' stata raggiunta dall'ambulanza inviata sul posto dal 118 e partita dalla postazione Potes dell'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto. I sanitari hanno appplicato le prime medicazioni quindi hanno predisposto il trasporto della settantottenne nel reparto di emergenza del nosocomio rivierasco. Non è in gravi condizioni, per fortuna.

