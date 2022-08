RIPATRANSONE - Ha sconvolto l’intero territorio l’incidente avvenuto ieri mattina lungo la Valtesino, in territorio di Ripatransone. Uno scontro frontale in seguito al quale ha perso la vita Bernardino Bollettini, operaio di 39 anni, estremamente conosciuto e benvoluto lungo tutta la Riviera delle Palme.

Morto sul colpo

È morto praticamente sul colpo dopo lo scontro tra il furgone che stava conducendo e un’autocisterna condotta da un uomo di origini filippine. Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 10 del mattino, 500 metri più ad Ovest della rotatoria “La Vigna”, di fronte al complesso commerciale che si trova a ridosso dell’incrocio con la strada che porta a San Savino.Il furgone procedeva in direzione Est, verso Grottammare, mentre l’altro mezzo andava in senso opposto.

Ipotesi malore

Per motivi al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto, il mezzo guidato da Bollettini ha completamente invaso l’altra corsia. Talmente tanto che l’ipotesi più accreditata è che a monte ci sia stato un malore. I due mezzi si sono scontrati frontalmente e purtroppo, per il trentanovenne, non c’è stato niente da fare. Vani si sono rivelati tutti i tentativi di rianimazione tentati dal personale del 118 arrivato sul posto insieme ai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di San Benedetto. Con loro anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e supportato i militari nella gestione del senso unico alternato che stato necessario istituire per consentire i rilievi e garantire la viabilità.

“Bolla”, passione per il calcio “Bolla”, come tutti lo chiamavano in Riviera, era appassionato di calcio e giocatore che ha calcato i campi della categorie dilettantistiche marchigiane ed era estremamente conosciuto in Riviera e non solo. Sambenedettese doc, da qualche tempo si era trasferito a Grottammare. Tantissimi amici lo stanno piangendo e stanno affidando ai social centinaia di messaggi di cordoglio. La salma è stata trasportata, nella tarda mattinata, all’obitorio dell’ospedale di San Benedetto e nelle prossime ore la Procura deciderà se disporre l’autopsia o se restituire il corpo ai familiari per celebrare i funerali.