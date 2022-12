CONTROGUERRA - Tragico incidente lungo la Bonifica del Tronto. Dopo lo schianto di Sant’Omero, in cui ha perso la vita un ragazzo di 22 anni, non si ferma la lunga scia di sangue in Val Vibrata.



Ieri sera, attorno alle 18, si è registrato un altro drammatico scontro all’altezza di Controguerra. Vittima è un uomo residente proprio a Controguerra ma di origini albanesi: Gjata Agron di 60 anni.

Era alla guida della sua Nissan Juke quando ha tentato di sorpassare un furgone, un Renault Master, condotto da un uomo di 59 anni di Alba Adriatica. Con lo spigolo posteriore destro del suo mezzo, però, avrebbe urtato il veicolo che stava superando, finendo per ribaltarsi. La carambola si sarebbe conclusa contro una Fiat Punto ferma con al posto di guida un 58enne di Ascoli Piceno.

Carambola davanti l’Italfer

L’impatto è avvenuto a ridosso della Italfer, azienda dalla quale pare stesse uscendo l’ascolano. L’albanese è morto sul colpo. I sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo per diverso tempo ma senza successo. Purtroppo la sua vita si è spezzata dopo l’incidente. Gli altri due automobilisti stanno bene. Ovviamente sono sotto choc per quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Sant’Egidio alla Vibrata e di Corropoli per i rilievi dell’incidente. Purtroppo non sono rari gli incidenti lungo la Provinciale 1 del Tronto.

Moglie e figlia nel dolore

L’alta velocità, l’assenza di limitatori e la strada che corre rettilinea invitano a premere il piede sull’acceleratore. L’impatto sarebbe avvenuto nei pressi del bivio per Controguerra, non troppo distante dalla rotatoria che conduce al ponte sul Tronto ed a Stella di Monsampolo. L’uomo lascia la moglie ed una figlia. Una famiglia molto conosciuta e benvoluta a Controguerra.