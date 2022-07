Schianto sulla Bonifica del Salinello: muore un 42enne di Ascoli

TORTORETO - Un incidente mortale si è verificato lungo la strada provinciale 8 alla Bonifica del Salinello nel comune di Tortoreto (Teramo), attorno alle 13. A perdere la vita è stato F.D.P., un 42 enne di Ascoli. Stando alle prime e sommarie informazioni, il 42enne in sella ad uno scooterone procedeva in direzione mare ed avrebbe impattato quasi frontalmente contro una vettura che procedeva in senso opposto.

Il violento impatto è avvenuto in prossimità di una semicurva, non molto distante dalla discarica. Ad allertare i soccorsi alcuni automobilisti di passaggio, ma nonostante il tempestivo intervento di un’ambulanza del medicalizzata del 118 per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è praticamente morto sul colpo. Sul luogo per tutti i rilievi del caso i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica.