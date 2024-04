CUPRA MARITTIMA Un morto e undici feriti, di cui due gravi, è il bilancio dell’ennesimo incidente stradale accaduto, ieri mattina, nel tratto maledetto dell’A14 tra i caselli di Pedaso e Grottammare, teatro negli ultimi anni di numerosi schianti mortali. Un tamponamento avvenuto all’ingresso, in direzione sud, della galleria Vinci, fra Cupra Marittima e Pedaso. Uno scontro che alle 9,30 si è trasformato in una trappola di fuoco: un tamponamento a catena tra due camion, un pulmino e un’auto che non ha lasciato scampo all’autista del pulmino, un macedone di 55 anni, rimasto imprigionato nelle lamiere, morto nell’impatto.

Il ritorno in patria

A bordo, insieme alla vittima, altri sette connazionali, probabilmente di ritorno in patria, rimasti feriti a seguito dello scontro e altri leggermente intossicati dal denso fumo nero visibile a chilometri di distanza. Successivamente due feriti sono stati trasportati al Torrette in eliambulanza. L’incendio è nato a causa del tamponamento a catena, all’ingresso della galleria, a due chilometri di distanza dal restringimento della carreggiata per lavori stradali. A prendere fuoco è stato un camion che trasportava bevande alcoliche e che è andato completamente carbonizzato. L'autista del mezzo pesante, un italo-brasiliano, è stato inizialmente trasportato all’ospedale Murri di Fermo e in seguito si è deciso per il trasferimento in eliambulanza a Torrette di Ancona a causa dell'intossicazione subìta. L'elisoccorso era già intervenuto sul posto per trasportare al Trauma center regionale uno dei macedoni a bordo del pulmino a causa dei traumi riportati dopo l'impatto. Altri due feriti sono stati trasferiti al pronto soccorso del Murri di Fermo e sette al Madonna del Soccorso di San Benedetto.

Il traffico in tilt

Il tratto dell’A14 è stato chiuso per circa quattro ore e si è formata una fila di oltre nove chilometri, soprattutto nel tratto fermano. Bottiglie di acqua sono state distribuite agli automobilisti in coda in autostrada. In tilt anche l’Adriatica. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della polizia stradale di Porto San Giorgio, intervenuti insieme alle squadre di vigili del fuoco di Ascoli, Fermo, Macerata e San Benedetto con l'ausilio di tre autopompe, tre autobotti, un mezzo 4x4 con modulo idrico e un mezzo con liquido schiumogeno, e sei ambulanze tra cui la Potes di San Benedetto, la Croce azzurra di Porto San Giorgio e la Croce verde Valdaso. I soccorsi sanitari e meccanici hanno avuto non poche difficoltà ad arrivare sul luogo della tragedia, a causa del traffico bloccato in entrambe le direzioni e per il fumo che impediva la visibilità anche nella corsia opposta. Per consentire il ripristino della circolazione in direzione Sud è stata aperta una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta.

I tempi di riapertura

Dopo l’ennesimo incidente mortale nel tratto sud marchigiano dell’A14, ci si interroga ora sui tempi di riapertura della galleria Vinci, lunga 400 metri. Si rivivrà il calvario di qualche anno fa quando ci vollero sei mesi per riaprire la galleria Castello? Se ne saprà molto di più questa mattina per valutare l’entità dei dannia. In base a una prima ricognizione però si ipotizza che la riapertura non avverrà in tempi brevi: dovranno passare un po’ di settimane per ripristinare la circolazione. «Abbiamo subito avviato le attività ispettive con la società di ingegneria che ci affianca, per definire quanto prima gli interventi di ripristino generati dai danni causati all’infrastruttura dall’incidente - afferma Christian Tucciarone, direttore del Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia - Si tratta di una galleria non interessata da cantieri al momento dell’evento, danneggiata dall’incendio: potremo stabilire solo nelle prossime ore tempi e modi di intervento, per garantire quanto prima almeno una riapertura parziale del tunnel».