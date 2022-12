Incidente in autostrada, morto il camionista Sergio Mazzagufo di Centobuchi: tratto riaperto ma coda di 6 Km sull'A14 in entrambi i sensi

SAN BENEDETTO Incidente mortale, chiuso per diverse ore il tratto della corsia Sud tra i due caselli di San Benedetto e quello di Grottammare, traffico in tilt (code fino a 6 Km in direzione Ancona e Pescara) fino alla Val Vibrata lungo l'A14 che si macchia purtroppo ancora di sangue. Ha perdere la vita, a causa di un tamponamento tra mezzi pesanti, è stato un camionista 61enne di Centobuchi: Sergio Mazzagufo.

Il traffico era già rallentato da un altro incidente

L'incidente è avvenuto poco dopo le 15 quando già il traffico era rallentato per via di un altro sinistro avvenuto sempre nella stessa zona delle gallerie e dei cantieri nella zona Picena e a cavallo tra Marche e Abruzzo. Il grave schianto è avvenuto tra due camion che, poi, sono rimasti incastrati tra di loro in un groviglio di lamiere. Uno dei due autisti è morto poco dopo. Sul posto polizia, vigili del fuoco e sanitari mentre la fila delle auto verso sud sta aumentando e il traffico viene deviato lungo la Statale Adriatica. Letteralmente imballato, di riflesso, anche il traffico a San Benedetto città.

La conferma è arrivata anche da Autostrada Spa che ha emesso la nota a riguardo: «Poco dopo le 16, sull’autostrada A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Grottammare e San Benedetto del Tronto in direzione Pescara a causa di un incidente avvenuto al km 302,7 che ha visto coinvolti due mezzi pesanti. L’incidente è avvenuto in corrispondenza della coda formatasi a causa di un precedente incidente al km 307 dove era presente uno scambio di carreggiata per un cantiere correttamente installato e segnalato».

Il tratto riaperto alle 18.15

Alle 18.15 circa è stato riaperto il tratto tra Grottammare e San Benedetto del Tronto in direzione Pescara, precedentemente chiuso per un incidente avvenuto al km 302,7 tra due mezzi pesanti. Al momento nel tratto interessato il traffico transita attraverso uno scambio di carreggiata e si registrano 6 km di coda in direzione Pescara e 6 km di coda in direzione Ancona. Agli utenti che da Bologna sono diretti verso Pescara si consiglia di uscire a Pedaso, percorrere la SS16 “Adriatica” in direzione Pescara e rientrare in A14 a Grottammare.Agli utenti che da Pescara viaggiano in direzione Bologna si consiglia di uscire a Giulianova e rientrare in A14 a Grottammare dopo aver percorso la SS16 "Adriatica".