Incidente in autostrada, morto un camionista: traffico e disagi sull'A14

SAN BENEDETTO Incidente mortale, chiuso il tratto della corsia Sud tra i due caselli di San Benedetto e quello di Grottammare, traffico in tilt (coda di 5 Km in direzione Ancona) fino alla Val Vibrata lungo l'A14 che si macchia purtroppo ancora di sangue. Ha perso la vita un camionista a causa di un tamponamento tra mezzi pesanti.

Il traffico era già rallentato da un altro incidente

L'incidente è avvenuto poco dopo le 15 quando già il traffico era rallentato per via di un altro sinistro avvenuto sempre nella stessa zona delle gallerie e dei cantieri nella zona Picena e a cavallo tra Marche e Abruzzo. Il grave schianto è avvenuto tra due camion che, poi, sono rimasti incastrati tra di loro in un groviglio di lamiere. Uno dei due autisti è morto poco dopo. Sul posto polizia, vigili del fuoco e sanitari mentre la fila delle auto verso sud sta aumentando e il traffico viene deviato lungo la Statale Adriatica. Letteralmente imballato, di riflesso, anche il traffico a San Benedetto città.

La conferma è arrivata anche da Autostrada Spa che ha emesso la nota a riguardo: "Poco dopo le 16:00, sull’autostrada A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Grottammare e San Benedetto del Tronto in direzione Pescara a causa di un incidente avvenuto al km 302,7 che ha visto coinvolti due mezzi pesanti. L’incidente è avvenuto in corrispondenza della coda formatasi a causa di un precedente incidente al km 307 dove era presente uno scambio di carreggiata per un cantiere correttamente installato e segnalato".