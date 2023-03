A14, carambola tir, camion e macchina: un 31enne di Grottammare finisce all'ospedale. Era rimasto incastrato nel mezzo

ASCOLI PICENO- È stato riaperto, dopo circa due ore e mezza, il tratto dell'autostrada A14 compreso tra i caselli di Pineto e Pescara Nord, in direzione Pescara, precedentemente chiuso a seguito di un incidente avvenuto che ha visto coinvolti un tir, un furgone (con alla guida un marchigiano) e un'autovettura.

LEGGI ANCHE: Matteo Cosenza lavorava nell'azienda di famiglia, il dolore di amici e parenti: «Ci piaceva la tua grinta»

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante ha frenato per la presenza di un rallentamento ed è stato tamponato dal furgone, a sua volta tamponato dall'automobile. All'interno del camion e del furgone si trovavano i soli autisti, mentre nell'auto viaggiavano un uomo e una donna. Il conducente del furgone - un 31enne di Grottammare - è rimasto incastrato nel mezzo incidentato ed è stato estratto dai Vigili del fuoco. Una volta liberato, è stato trasportato all'ospedale di Pescara: arrivato in pronto soccorso cosciente, ha riportato un trauma toraco-addominale e i medici lo stanno sottoponendo a tutti gli accertamenti del caso. Lievi ferite anche per la donna, che è stata medicata sul posto. Illesi gli autisti del tir e dell'automobile.