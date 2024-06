MONTEGALLO Poco dopo le 12 i vigili del fuoco sono intervenuti in frazione picena di Forca per l’incendio che si è sviluppato in un area di circa tremila metri quadrati. In fiamme un castagneto dislocato in una zona impervia e difficilmente raggiungibile.

Mezzo aereo in forse

La situazione attualmente è sotto controllo. Sul posto cinque operatori VF con un’autobotte e due mezzi 4X4. Presente anche il DOS (direttore operazioni spegnimento) per valutare il possibile utilizzo, qualora le condizioni meteo lo permettano, di un mezzo aereo.