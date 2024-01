ASCOLI La direttrice generale dell’Ast, Nicoletta Natalini, ha voluto incontrare ieri all’ospedale Mazzoni e Madonna del Soccorso, i primari e i direttori delle unità semplici dipartimentali, per fare il punto sulle criticità che affliggono la sanità picena. Una specie di campagna d’ascolto, anche per cercare di alleviare la tensione fra la dirigenza e gli operatori sanitari che inevitabilmente, a causa dei tagli, aleggia da parecchio tempo.

I nodi

Il primo incontro, al quale ha partecipato anche il responsabile del presidio ospedaliero, Giancarlo Viviani, si è svolto al Mazzoni. Natalini ha comunicato che a fine mese formulerà il nuovo piano occupazionale nella speranza di potere aumentare l’organico e contestualmente redigere il bilancio di previsione che dovrà però tenere conto dei 26 milioni in meno di euro assegnati dalla Regione. Il primario di Ortopedia, Concetto Battiato, ha proposto una sorta di collegio dei direttori con il compito di suggerire proposte. Idea che non è stata scartata dalla manager. Si è passati poi ad analizzare le criticità a cominciare dalla mancanza dei medici, soprattutto nefrologi, mentre le difficoltà nei percorsi chirurgici saranno oggetto di un altro incontro. Si è parlato anche delle guardie mediche interdivisionali e delle reperibilità notturne. «Stiamo lavorando per costruire e migliorare. Siamo una squadra e se da una parte c’è un meno, dall’altra c’è un più perchè dobbiamo mantenere un equilibrio economico e gestionale» ha detto la manager sanitaria. «Mi sono state avanzate alcune tematiche interessanti come i minori con psicopatologie che finiscono al pronto soccorso, esplose soprattutto dopo il Covid per le quali intendo costituire un gruppo di lavoro».

Il Madonna del Soccorso

Confronto serrato anche con i direttori medici al Madonna del Soccorso. La vigilia era stata contrassegnata dalla lettera di otto medici del Pronto soccorso preoccupati per il ridimensionamento della Medicina d’urgenza, ma che la direttrice ha ricondotto a fibrillazioni politiche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, da qui la richiesta di abbassare i toni. Richiesta, quest’ultima, arrivata all’indomani della lettera di bocciatura della riorganizzazione del Pronto soccorso firmata dagli otto medici del reparto di fronte alla riduzione di medici e posti letto alla Murg, che andrebbero ad aumentare il rischio clinico. Natalini ha parlato di una nuova riorganizzazione che forse non sarebbe stata ben compresa dagli addetti ai lavori. la direttrice generale, come ad Ascoli, ha ribadito che entro la fine del mese l’Ast andrà a stilare il piano del fabbisogno occupazionale per venire incontro alle varie carenze. E proprio da parte dell’Ast arrivano le parole rassicuranti della direttrice Nicoletta Natalini che afferma: «L’ospedale di San Benedetto non verrà privato della funzione di medicina di urgenza e la Ast non prevede di ridurre del 20% l’assistenza domiciliare. Mi dispiace dover continuare a smentire voci” che non hanno fondamento o vengono distorte al solo scopo di creare allarmismo nella popolazione. La direzione, quindi, continuerà a lavorare avendo l’obiettivo di mantenere e migliorare l’assistenza sanitaria complessiva della provincia di Ascoli».

La risonanza magnetica

Per quanto riguarda la strumentazione diagnostica, tenuto conto dell’ennesima rottura della risonanza magnetica al Madonna del Soccorso avvenuta nei giorni scorsi e subito ripristinata, la direttrice ha assicurato che entro giugno al massimo a settembre il macchinario verrà rigenerato al fine di migliorare la qualità delle prestazioni e la definizione degli esami anche se il magnete interno, per scelte legate al passato, rimarrà quello vecchio.