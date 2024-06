ASCOLI L’imprenditore Battista Faraotti investe ancora sulla città. È suo il progetto di realizzare un albergo da 95 camere in via del Commercio, vicino agli uffici della Motorizzazione civile. Il patron della Fainplast, un paio di anni fa, aveva rilevato lo scheletro dell’edificio nato come centro direzionale e albergo-residence e mai terminato. Faraotti, dopo che l’asta per la vendita era andata deserta, ha intavolato una trattativa privata con il Tribunale, conclusa appunto con l’acquisto della struttura che verrà demolita e ricostruita. La gestione dell’hotel verrà affidata ad una nota catena internazionale, in rapida ascesa nel segmento di fascia media.

Il progetto

L’albergo si svilupperà su quattro piani, di cui tre destinati alle complessive 95 camere, per una superficie di circa 3mila metri quadrati. Il progetto è stato redatto dall’ingegner Maurizio Piola di Piola Engineering. I lavori dovrebbero prendere il via entro la fine del mese di luglio, mentre l’apertura della struttura è prevista per novembre 2025, così da accogliere turisti e visitatori che vorranno raggiungere Ascoli durante il periodo natalizio.

Il commento

«La società che gestirà la struttura - spiega il sindaco Marco Fioravanti - dopo appositi studi di mercato, ha scelto di investire ad Ascoli, dando ulteriore valore ad attività e misure messe in campo in questi anni nel settore turistico. Vogliamo dare slancio al turismo cittadino, che in questi cinque anni ha fatto registrare un notevole incremento. Nella consapevolezza di come questo settore possa crescere ancor di più solo attraverso un implemento dell’offerta ricettiva, abbiamo lavorato fianco a fianco con Faraotti per rendere questo desiderio realtà. E adesso, grazie a un importante investimento dello stesso imprenditore, che ringrazio per l’amore ancora una volta dimostrato verso la nostra città, sorgerà questa nuova struttura ricettiva. Inoltre, L’albero sorgerà in una posizione strategica poiché facilmente raggiungibile anche da coloro che arrivao in città mediante il raccordo autostradale».