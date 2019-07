Ha un colpo di sonno e con l'auto centra uno scooter e un passante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - E' di tre feriti, di cui uno in condizioni serie trasportato all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona, il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina a San Benedetto del Tronto all'altezza dello stadio Ballarin. Una donna era alla guida di un'auto Peugeot quando, a suo dire per un colpo di sonno, ne ha perso il controllo investendo un ragazzo che sopraggiungeva in sella a uno scooter e un uomo che si trovava con altre personeall'esterno di un chiosco che vende pesce fritto.Le condizioni peggiori sono quelle dell'uomo, 50enne, che ha riportato serie lesioni agli arti inferiori, con sindrome daschiacciamento, ed è stato trasferito in eliambulanza ad Ancona. Ferite lievi per le altre due persone compresa la donna che guidava l'auto investitrice.