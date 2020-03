Grottammare, vitelli sull'autostrada, chiuso un tratto dell'A14

GROTTAMMARE - Chiuso provvisoriamente la corsia Sud dell'autostrada A14 fra gli svincoli di Grottammare e San Benedetto a causa di un incidente stradale. Un camion che trasportava vitelli è andato a schiantarsi contro il guardrail che separa le due carreggiate stradali mentre stava procedendo in direzione di Pescara. A seguito dello schianto, i vitelli sono finiti sulla carreggiata stradale e pertanto gli agenti della polizia autostradale hanno dovuto chiudere il tratto di strada per consentire di mettere in sicurezza gli animali. Il camionista non ha riportato gravi ferite nell'impatto con il guardrail. © RIPRODUZIONE RISERVATA