Ladri in azione nella notte svaligiano un appartamento ma vengono visti

GROTTAMMARE - I ladri di nuovo in azione la scorsa notte a Grottammare. Sono riusciti a penetrare all'interno di un'abitazione in via Volta. Un vicino di casa li ha visti scappare proprio mentre la proprietaria dell'appartamento stava rincasando. Il furto è stato messo a segno ieri sera. testimoni avrebbero visto il ladro uscire dall'appartamento appena razziato e salire a bordo di un'automobile alla guida della quale c'era il complice. Sul furto stanno indagando i carabinieri per tentare di risalire agli autori.