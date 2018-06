Pirata della strada ubriaco investe anziano e scappa Denunciato un albanese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Grave incidente la scorsa notte sul lungomare di Grottammare. Un turistia emiliano di 74 anni è stato travolto da un'automobile all'altezza del semaforo all'incrocio di via Marche. L'automobilista non si è fermato a prestare soccorso all'anziano ferito. Più tardi ha telefonato una donna sostenendo di essere stata lei al volante ma i carabinieri sono riusciti a risalire al conducente. Si tratta di un albanese di 22 anni che è risultato positivo all'alcoltest. Era ubriaco al momento dell'incidente e per questo motivo è stato denunciato per omissione di soccorso. L'anziano ha riportato la frattura del bacino e di alcune vertebre.