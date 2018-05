Auto in fiamme nella notte vicino alla statale Adriatica L'ipotesi del rogo doloso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Incendio poco dopo la mezzanotte di oggi in via Galilei, vicino alla statale Adriatica. E' andata in fiamme una Lancia. L'automobile era parcheggiata ai lati della carreggiata stradale. Un passante ha visto le fiamme e ha allertato i vigili del fuoco di San Benedetto che in poco tempo sono riusciti a spegnere le fiamme. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri ai quali spetta ora il compito di indagare per scoprire se la causa dell'incendio sia accidentale o molto probabilmente di un atto doloso. Si propenderebbe più per questa seconda ipotesi. Non è la prima volta che, in quella zona, si verificano incendi alle auto. Nei mesi scorsi, nella vicina via Copernico, si erano verifiacti due incendi analoghi.