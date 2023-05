GROTTAMMARE - Spiagge libere più accessibili, vedette pronte in spiaggia e operative già da sabato, comunicazione turistica sempre più inclusiva. Grottammare è pronta per l’estate. Venerdì, inoltre, riaprirà lo sportello Iat, all’interno del Museo dell’Illustrazione contemporanea in piazza Kursaal: il servizio di informazioni turistiche, promosso in collaborazione con l’Ufficio regionale per il turismo, torna operativo nei giorni di venerdì, sabato e domenica e poi con aperture quotidiane dal 30 giugno fino ai primi di settembre, per un totale di 498 ore.





Il servizio è stato affidato anche quest’anno all’associazione Lido degli Aranci. Intanto, è di qualche giorno l’ulteriore ampliamento del progetto di comunicazione turistica inclusiva, con il posizionamento di nuove 4 plance accessibili davanti alla chiesa di San Martino, al Castello, all’Oasi Santa Maria ai Monti e al sito archeologico Bagno della Regina. I pannelli sono plurilingue e offrono più modalità di lettura: gli apparati testuali in italiano e in inglese sono accompagnati da una versione in Braille; inoltre, un QrCode permette il collegamento all’ascolto di file audio descrittivi e alla visione di brevi video contenenti la descrizione Lis. Sono accessibili anche le immagini, riprodotte in rilievo, in modo da permetterne la fruibilità scorrendo con le dita il profilo dell’edificio o del monumento rappresentato. Gli uffici comunali stanno ultimando in questi giorni il caricamento nel web dei contenuti descrittivi.

Il progetto

Il progetto, partito lo scorso novembre con i primi 8 siti di interesse storico e culturale della città, trae ispirazione dai modelli di accoglienza riconosciuti dai Comuni Bandiera Lilla, alla quale Grottammare aderisce dal 2019, grazie ai continui miglioramenti nel campo dell’inclusività che, per quanto riguarda l’estate 2023 ricorderanno l’avvio della collaborazione con la Croce rossa italiana per la gestione di una spiaggia accessibile. Ancora per i prossimi due anni, la City Service Soc. Coop si occuperà della sicurezza a mare nei tratti antistanti tutte le spiagge libere grottammaresi. L’affidamento del servizio comporta un impegno finanziario annuale di 22.868,78 euro per le casse comunali.