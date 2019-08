Vecchie bici incatenate ​ovunque: piazza pulita dei vigili urbani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Blitz, ieri mattina, di Picenambiente e polizia locale a Grottammare . Agenti e addetti ai lavori hanno infatti provveduto a rimuovere biciclette legate agli arredi pubblici e nella maggior parte dei casi in evidente stato di degrado o abbandono in ottemperanza delle norme previste dal Codice di Strada ribadite da un’ordinanza del sindaco Enrico Piergallini firmata dal primo cittadino a fine giugno.«L’intervento - spiegano proprio dall’ufficio del sindaco - si è reso necessario considerate le segnalazioni pervenute al comune riguardanti le difficoltà di usufruire degli spazi pubblici a causa degli ostacoli creati da numerosi velocipedi incatenati a pali o ringhiere». A monte c’è anche una questione legata al decoro urbano considerato il fatto che, come detto, buona parte di quelle bici sono in evidente stato di abbandono e rappresentano dei veri e propri rottami inutilizzabili che, di certo, non rendono una buona immagine di centro e lungomare, le due aree maggiormente frequentate dai turisti. In tutto sono state rimosse una trentina di biciclette.I velocipedi rimossi in questo primo intervento saranno smaltiti come rifiuti nell’arco di una settimana. Coloro che volessero ricevere maggiori informazioni potranno rivolgersi ai numeri telefonici 0735/736375 – 0735/757077.