Tamponamento a catena sulla provinciale Valtesino Ragazza al pronto soccorso

GROTTAMMARE - Raffica di incidenti fra Ripatransone a Grottammare. Il primo è avvenuto lungo la Valtesino, al confine con il territorio comunale di Ripatransone nell’area dell’area di servizio Ip. Quattro mezzi, che procedevano in direzione Est, tra cui un furgone di un corriere espresso, si sono infatti scontrati intorno a mezzogiorno. Due persone hanno avuto bisogno di essere soccorse dagli operatori sanitari del 118 arrivato sul posto a bordo di due ambulanze.Nessuno di loro, fortunatamente, ha riportato gravi conseguenze. Sul posto, insieme ai sanitari, anche una pattuglia della polizia stradale di San Benedetto che ha gestito la viabilità. Il traffico ha subito alcuni rallentamenti. I poliziotti hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente. Mentre erano in corso queste operazioni, sull’altra sponda del fiume, in contrada Bore Tesino, andava in scena un altro incidente. Una ragazza di ventotto anni, I.R. le iniziali del suo nome, è stata infatti soccorsa dall’ambulanza poco prima delle 13 in seguito ad un incidente avvenuto in via Bore Tesino, a Grottammare.