Motociclista di 40 anni scompare nella notte Ritrovato in un casolare

GROTTAMMARE - I vigili del fuoco di San Benedetto lo hanno cercato per tutta la notte nell'area della Valtesino. Allarme, intorno all'una del mattino, per un uomo di 40 anni che, dopo essere uscito con alcuni amici per una notturna di motocross, era svanito nel nulla.Sono stati gli amici ad allertare il 115 e i vigili del fuoco della caserma di San Benedetto hanno immediatamente dato il via alle ricerche che si sono protratte per tutta la notte. Era stato anche allertato un elicottero che, con il sorgere del sole, avrebbe dovuto sorvolare la zona alla ricerca dello scomparso. Pochi minuti prima delle 7 e 30 il motociclista è invece stato trovato dalle squadre di terra. L'uomo, che aveva avuto problemi e non poteva dare l'allarme, era riuscito a rifugiarsi in un casolare abbandonato in zona Bore Tesino, nel territorio di Grottammare. E' stato ritrovato infreddolito ma in buone condizioni di salute.