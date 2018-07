Urto con lo scooter cade e batte la testa: grave un ciclista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Un uomo di 71 anni di Grottammare, è stato trasportato in ospedale, in codice rosso, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente avvenuto tra la Statale 16 e via Galilei, a Grottammare. Il settantunenne era in sella ad una bicicletta quando, per motivi al vaglio dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, è finito contro uno scooter. E’ caduto ed ha battuto violentemente la testa. Il personale sanitario ha riscontrato una profonda ferita alla testa e ha predisposto il trasporto al Pronto soccorso in codice rosso.