La seconda vita della scuola Speranza: gli alunni lunedì saranno accolti da aule tutte nuove

GROTTAMMARE - Nuove e spaziose aule colorate, un’ampia palestra e confortevoli bagni dell’ultimo piano della scuola Speranza sono pronti ad accogliere gli alunni dal prossimo lunedì. Il Comune restituisce alla sua funzione educativa lo storico edificio di via Garibaldi, seppur parzialmente. Dai lavori sono stati ricavati cinque aule e una sala polivalente, oltre agli ambienti di servizio.



Adesso l’immobile è in attesa di un nuovo cantiere per la messa in sicurezza dell’area sud-est per il quale l’Amministrazione ha già ottenuto un finanziamento ministeriale di un milione di euro. «L’inizio dell’intervento è previsto nei prossimi mesi, ma molto dipenderà anche dalla guerra in Ucraina: quindi reperibilità di materiale e aumento dei costi – spiega il sindaco Enrico Piergallini - Il lavoro è stato complesso e ha riguardato un’ampia metratura del terzo piano. Queste aule ospiteranno alcune classi in questi mesi presenti presso la ludoteca, adesso la scuola è riqualificata per due terzi».

La dirigente scolastica Luigina Silvestri sottolinea come «questa riqualificazione sia frutto di un lavoro sinergico tra la scuola e l’amministrazione. Ora ci attende una nuova sfida: l’accoglienza dei bambini dell’Ucraina sempre all’insegna dell’umanità. La scuola è fondamentale nella formazione delle persone». La consigliera delegata politiche scolastiche Cristina Baldoni ribadisce come: «Far vivere e lavorare i ragazzi in un ambiente gradevole, pulito e dignitoso, rappresenta una forma di educazione al rispetto della proprietà comune».



Domani si terrà la giornata inaugurale dei nuovi spazi didattici che si aprirà alle 10, con i saluti dei vertici comunali e scolastici e la visita alle aree ristrutturate del sottotetto, intervento reso possibile dopo la sostituzione del tetto in cemento con una copertura in legno, che ha garantito la sicurezza antisismica del più antico edificio scolastico della città. Il programma proseguirà nel pomeriggio, alle 118 nella Sala Kursaal con il primo appuntamento della rassegna “I conti con la storia”. La partecipazione agli eventi è libera e soggetta alla normativa anticovid: super green pass, documento e mascherina Ffp2.

