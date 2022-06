Un mese di lavori lungo le strade, il Comune rifà tutta la segnaletica: ecco il programma

GROTTAMMARE - Segnaletica stradale, lavori in corso in diverse zone di Grottammare sud e nelle aree interne del lungomare De Gasperi, dove è previsto anche un cambio di viabilità. Lavori in programma fino al 14 luglio.

Travaglini in prima linea

«L’impegno dell’amministrazione a favore degli investimenti inerenti la viabilità e la sicurezza è costante – afferma il consigliere delegato Luigi Travaglini - I provvedimenti adottati sono stati necessari per potenziare la circolazione e la sosta in sicurezza e nel contempo per migliorare l’accoglienza turistica».



Le zone

Le zone interessate dai lavori presentano una segnaletica orizzontale molto sbiadita e, inoltre, sono molto frequentate nella stagione estiva da cittadini residenti e non solo. Si tratta, nello specifico, di vie e strade dei quartieri Ischia II e Bellosguardo-Sgariglia, delle zone ad est della ferrovia e Quartiere Bellosguardo, a sud; mentre a nord, via Copernico e vie limitrofe al parco giochi (ovest ss16) e via Tirreno, via Egeo, via Bambini di Beslan, dove è previsto anche un cambio di viabilità per migliorare la sicurezza stradale. I lavori sono stati affidati alla ditta Nuova Lagoplast snc di Grottazzolina che eseguirà le opere per l’importo complessivo di 37.849,56 euro.

Il giallo della “cancellina”

Intanto, nella mattinata di ieri i residenti di zona Ascolani si sono svegliati con un’insolita sorpresa: qualcuno, ha modificato la segnaletica stradale fatta qualche ora prima dagli operai comunali. È accaduto in via Pascoli nei pressi dell’ufficio postale di zona Ascolani. Chi ha agito ha di fatto trasformato un parcheggio per gli scooter in uno stallo di sosta per le auto, cancellando le linee di separazione, aumentando in questo modo le dimensioni delle strisce bianche. Scherzo o protesta?

