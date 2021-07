Auto abbandonate in strada con ruote a terra e assicurazioni scadute, nessuno ascolta le segnalazioni dei residenti

GROTTAMMARE - Mentre si resta in attesa di conoscere cosa sia accaduto al conducente dell’auto abbandonata in via Bore Tesino spuntano altre situazioni legate a veicoli apparentemente abbandonati a Grottammare. Si tratta di un’area di sosta in via San Luigi, nel tratto meridionale del territorio comunale, ad Ovest della Statale 16.

Lì ci sono quattro auto che giacciono in condizioni che sembrano di vero abbandono. Ruote a terra per veicoli fermi da molto tempo. Tutti con assicurazioni scadute e quasi tutti con la revisione non più valida. In teoria non potrebbero trovarsi in un’area pubblica ma sono lì, in un parcheggio la cui situazione, sarebbe stata segnalata a più riprese dai residenti.

I veicoli in questione (tre hanno targa italiana e uno straniera) ancora in quel punto e non risulterebbero essere oggetto di furto ma, ad ogni buon conto, non dovrebbero trovarsi lì. «In fondo - spiega chi vive da quelle parti - almeno per le auto italiane basterebbe poco risalire alla proprietà dai numeri di targa. Sembra assurdo che nessuno risponda alle nostre segnalazioni».

Il tutto mentre in via Bore Tesino, da settimane, c’è un’auto con targa irlandese abbandonata della quale non si conosce né l’identità del conducente é la provenienza di quel veicolo fermo, a ridosso della strada, con finestrini e tettino superiore completamente spalancati. In quel caso ci sono difficoltà a relazionarsi con l’Irlanda.

