Ciclista attraversa la strada sul lungomare, travolto e ucciso da un furgone

GROTTAMMARE - Un turista umbro di 69 anni è morto in un incidente stradale. La vittima, in vacanza nel Piceno, in sella a una bicicletta attraversava sul lungomare quando è stato investito da un furgone. Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravissime. L'aggravarsi delle sue condizioni di salute che non hanno consentito ai soccorritori del 118 di stabilizzarlo e trasportarlo in eliambulanza agli Ospedali Riuniti di Ancona. E' morto all'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto poco dopo l'incidente. Sulla dinamica indagano i carabinieri.