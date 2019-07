Turista di 45 anni si tuffa dagli scogli e batte la testa contro un masso sommerso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Disavventura sul litorale di Grottammare per un quarantacinquenne che è rimasto seriamente ferito dopo essersi tuffato dalla scogliera che si trova a diverse decine di metri di distanza dalla battigia. L’uomo, S.V. turista romano, impattando con l’acqua ha infatti colpito con la testa un masso sommerso della cui presenza non si era evidentemente accorto. Fortunatamente non ha perso i sensi ma ha riportato una profonda ferita alla testa ed un trauma cranico. E’ subito stato soccorso dall’ambulanza della Misericordia di Grottammare arrivata dalla postazione di guardia medica del Kursaal. È stato quindi medicato e trasportato in ospedale, al Madonna del Soccorso di San Benedetto per le ulteriori cure e per essere sottoposto a tutti i controlli del caso.