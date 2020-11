Finti esattori del Comune truffano gli anziani con la scusa di verifiche a casa

GROTTAMMARE - Finti esattori e consulenti alle porte dei grottammaresi. In Comune è arrivata più di una segnalazione relativamente a due persone che si aggirano per la città “offrendo” dubbie consulenze o verifiche pur di entrare nelle abitazioni.

Nonostante la pandemia, che obbliga per lo più a rinunciare a spostamenti e contatti, persone senza scrupoli rilanciano con la più classica delle truffe, ai danni, soprattutto, di persone sole.Il Comune ricorda che nessuno è incaricato di bussare alle porte dei cittadini per questioni che riguardano tributi, servizi e quant'altro. Eventuali comunicazioni da parte degli uffici sono inviate via posta o via email. Pertanto, l'appello alla cittadinanza è di segnalare ai numeri delle forze dell'ordine, attivi 24 ore su 24, visite o movimenti sospetti presso il proprio domicilio o quello di vicini che vivono da soli.

