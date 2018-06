Travolta da un'auto mentre va a scuola: paura per una 12enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - E' stato necessario l’intervento dell’eliambulanza per soccorrere una ragazzina di dodici anni che, intorno alle 7 e 30 di ieri mattina, è stata investita da un'auto nella zona del cimitero di Grottammare.La ragazza stava andando a scuola quando, per motivi al vaglio dei carabinieri, è stata colpita da un'auto. I soccorritori del 118, arrivati sul posto a bordo di un'ambulanza, non hanno riscontrato gravi traumi ma hanno comunque allertato l'elisoccorso del Torrette di Ancona a scopo precauzionale, considerata la giovanissima età della ferita e la necessità di effettuare controlli estremamente approfonditi. La ragazzina non sarebbe comunque in condizioni preoccupanti per fortuna.