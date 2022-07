GROTTAMMARE - Dopo l'incidente stradale di ieri che ha visto coinvolte 4 auto, scatta l'allarme in autostrada A14 per i prossimi weekend. Traffico intenso era già stato segnalato da ieri mattina dalla società autostrade nel tratto San Benedetto - Pedaso dove per tutta la giornata si sono registrati rallentamenti nonostante, come è noto, siano stati eliminati i cantieri per l’adeguamento autostradale che durante tutto l’inverno hanno funestato i viaggi di chi doveva percorrere il tratto abruzzese e marchigiano. Purtroppo però a rallentare il traffico durante queste giornate torride ci sta pensando l’alto volume di mezzi in percorrenza.

Le previsioni

Se, infatti, questo weekend è già contrassegnato con il bollino rosso, quello del prossimo 6 agosto sarà addirittura da bollino nero. Dunque c’è da prepararsi a grandi spostamenti su un’autostrada che, da Porto Sant’elpidio in giù è ancora a tre corsie. nelle scorse settimane i sindaci della costa si sono incontrati per decidere se sia meglio portare a tre corsie l’attuale traccaito o pensare a un arretramento dell’autostrada e la maggior parte sembra aver indicato nell’allargamento dell’attuale A 14 la soluzione condivisa. Certo è che con l’aumento del carburante e la necessità di una mobilità più sostenibile le politiche sulla viabilità vanno adeguate proprio per evitare periodi di sovraccarico come questi nei quali la sicurezza dovrebbe essere il primo obiettivo.