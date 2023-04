GROTTAMMARE - Terza corsia subito e che parta da Porto d’Ascoli per poi risalire verso nord. Se ne parlerà oggi a Grottammare, nel vecchio incasato, a partire dalle ore 16,15 : in piazza Peretti.



I promotori della petizione sono gli associati a Smart Piceno che presentano così l’incontro: «La realizzazione della 3ª corsia autostradale deve passare per P.S.Elpidio, San Benedetto e Giulianova così da poter collegare l’A14 con la A24 per Roma, un totale di 65 chilometri di lunghezza. È importante però iniziare la costruzione da sud, da San Benedetto a Pedaso (circa 26 chilometri ndr) perché è il tratto più critico, con più incidenti e più vittime di tutta la rete autostradale italiana. La terza corsia è la soluzione più concreta perché può essere realizzata, in gran parte, allargando la sede attuale ed eventualmente operando una variante nei tratti dove la terza corsia in sede risultasse tecnicamente impossibile». Il presidente di Smart Piceno, l’ex sottosegretario Pietro Colonnella, ha invitato per l’occasione tutti i politici del territorio oltre ai cittadini e le associazioni che hanno a cuore questo progetto.

Il programma dell’evento prevede alle ore 16.15 accoglienza musicale con un quartetto d’archi e la visita alla chiesa di San Giovanni Battista / Musei Sistini, alle 16.30 l’incontro e a seguire la passeggiata panoramica vista mare, dal Castello alle Logge e visita guidata ai Musei (ingressi liberi). Conclusione con tipicità pasquali del territorio. Un luogo peraltro che non sembra scelto a caso visto che proprio sotto il Paese Alto di Grottammare passa la galleria del Castello, tra le più incidentate e tristemente note dell’Adriatica. Un progetto, quello della terza corsia che dal punto di vista delle infrastrutture compete anche con il possibile arretramento dell’A14.



Infatti in caso di costruzione della 3ª corsia da molte parti si sostiene la necessità di dotare San Benedetto di un bypass sotterraneo a compensazione deii maggiori guadagni che l’Aspi otterrà mentre, in caso di costruzione di un’altra autostrada a monte, la stessa A 14 dovrebbe essere liberalizzata e fungere da circonvallazione. Insomma la situazione è ancora fluida ma oggi Smart Piceno cercherà di fare un quadro.