Ladri incappucciati rubano al deposito del Comune e in una tabaccheria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Ladri in azione nella notte alla tabaccheria La Vigna e poco più tardi nel nel deposito del Comune di Grottammarese al confine con Ripatransone e Grottammare. I ladri sono penetrati nel magazzino dove vengono tenuti furgoni, auto e attrezzature da lavoro. Hanno forzato le portiere e hanno rubato attrezzi da lavoro, trapani a batteria, una saldatrice motosega un ricaricabatterie per auto e diversi altri arnesi. I malviventi hanno anche aperto il distributore delle bevande prelevando i soldi presenti all’interno. Il bottino ammonta a circa diecimila euro. Del furto si stanno occupando i carabinieri di Grottammare. Il mezzo utilizzato per raggiungere l’area dovrebbe essere lo stesso Fiat Doblò usato nel colpo al bar della Valtesino. Sono tre le persone, tutte incappucciate, riprese dalle telecamere mentre erano all’opera, sia a Ripatransone che a Grottammare. Il mezzo usato per i furti risulta essere stato rubato dalla filiale ascolana di una ditta di Sant’Omero ed è stato avvistato, poco prima, sul luogo di due spaccate avvenute una a Sant’Egidio alla Vibrata e l’altra a Campli