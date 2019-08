Sviene in spiaggia dopo ​il malore: turista in codice rosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - l’ambulanza della Misericordia di Grottammare è intervenuta per soccorrere un turista modenese di 62 anni che ha accusato un grave malore in seguito al quale ha perso i sensi.Gli operatori arrivati a bordo del mezzo di emergenza hanno impiegato poco a rendersi conto della gravità della situazione dal momento che l’uomo non rispondeva ad alcun tipo di stimolazione e, per questo motivo, ne hanno predisposto il trasporto in codice rosso al Madonna del Soccorso dove lo ha raggiunto anche la moglie in evidente stato di choc.