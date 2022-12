Svaligiato un appartamento a Grottammare: i ladri bloccano la porta per evitare l'accesso dei proprietari

GROTTAMMARE - Ladri in azione in via Cilea a Grottammare nella notte tra sabato e domenica. I malviventi hanno colpito in una abitazione che, al momento del colpo avvenuto intorno alle 21.30 di ieri sera, era deserta dal momento che i residenti erano usciti anche se sarebbero rientrati di lì a poco. I ladri sono riusciti a penetrare nell’abitazione e, una volta dentro, hanno bloccato la porta di ingresso principale per avere il tempo di allontanarsi nel caso in cui qualcuno fosse rientrato in casa. Sapevano infatti che i residenti potevano tornare da un momento all'altro e per evitare brutte sorprese durante la loro azione hanno deciso di tutelarsi prendendo difficile, se non impossibile, il canonico accesso dalla porta principale. Hanno portato via soldi e oggetti preziosi.

Ladri svaligiano un appartamento e bloccano la porta d'ingresso

L’entità del bottino è da quantificare. A colpo finito sono scappati da una finestra riuscendo, almeno per il momento, a far perdere le proprie tracce allontanandosi verosimilmente a bordo di un'auto. Quando i padroni di casa sono tornati si sono trovati di fronte alla porta bloccata e impossibile da aprire e dopo vari tentativi sono stati costretti a chiamare i carabinieri. Gli stessi militari, una volta raggiunta via Cilea, per entrare nell’abitazione sono stati costretti a penetrare dalla finestra dalla quale erano usciti i ladri poco prima. Le indagini, per risalire all’identità dei malviventi, sono in corso anche Imposta attraverso la visione dei filmati registrati dalle videocamere di sorveglianza in presenza presenti nella zona.