GROTTAMMARE - Un’opera in marmo in onore dell’atleta olimpionico Pietro Mennea sorgerà nella pineta adiacente il palazzo Kursaal. Una scelta non condivisa dal consigliere d’opposizione Marco Sprecacè: «Occorre un criterio quando si scelgono e si posizionano opere pubbliche su spazi pubblici, benché siano donate». Infatti le spese di realizzazione e installazione dell’opera, del valore di 4.500 euro, sono a carico dell’Asd Running Riviera delle Palme che organizza, per domenica 26 novembre, la manifestazione sportiva Half Marathon Pietro Mennea Gold.



L’opera



L’opera in marmo, in onore dell’atleta di cui quest’anno ricorre il decennale della morte, avrà le seguenti dimensioni: 175 per 110 per 150 centimetri. «È ufficiale, si apre un precedente – prosegue l’esponente di Grottammare C’è - Chiunque potrà inserire una propria scultura o opera d’arte nel luogo che preferisce. Nella patria di Pericle Fazzini e Sisto V non possiamo riempire la città di opere di valore artistico indefinito e discutibile. Grottammare ha una storia della quale andare fieri». Nello specifico nella delibera di giunta viene confermato il patrocinio dell’amministrazione all’iniziativa che si snoderà tra viale della Repubblica, viale Colombo e viale De Gasperi. Inoltre viene approvata la proposta per l’autorizzazione alla posa in opera del monumento nella pineta a nord del palazzo Kursaal che verrà acquisito al patrimonio mobiliare dell’Ente dando atto che è stato presentato il progetto architettonico da parte dell’ingegnere Federico Palestini, incaricato dall’Asd Running Riviera delle Palme.



I dettagli



Sempre nella delibera, firmata dal sindaco Alessandro Rocchi e dal segretario generale Stefania Pasqualini viene inoltre stabilito che l’Asd sarà responsabile della realizzazione dell’iniziativa, dovrà procurarsi tutte le autorizzazioni necessarie a norma di legge, impiegando personale professionalmente competente considerando che il nulla osta si intende vincolato al rispetto di tutta la normativa vigente.