GROTTAMMARE - Anche quest’anno Grottammare avrà una spiaggia libera “accessibile”. Il tratto individuato, dopo il sopralluogo eseguito dai Servizi sociali e tecnici, è la concessione numero 3, dotata di una struttura comunale con spogliatoio e bagno per disabili. L’amministrazione, quindi, provvederà a sistemare e livellare l’area demaniale e a collocare idonee passerelle per l’accesso in spiaggia e in acqua. Dovrà essere pronta entro il 30 maggio.

La strategia



Questa spiaggia “inclusiva” rientra tra le azioni che l’amministrazione mette in campo regolarmente per migliorare le condizioni di accessibilità e per il mantenimento della certificazione Bandiera Lilla. Il Comune, interessando i servizi preposti, provvederà a realizzare tre parcheggi per disabili sulla carreggiata est, proprio di fronte al tratto di spiaggia libera interessata. Ad occuparsi della spiaggia saranno i membri dell’associazione Comete che ha partecipato ad un bando della Regione per il finanziamento di progetti per il turismo accessibile e inclusivo “Marche for all”. Del progetto sono partner anche i Comuni di San Benedetto, Cupra Marittima e Massignano.

Su richiesta della “Consulta dei disabili” e dell’associazione “Aida 2.0” è stato deciso di intitolare la spiaggia al cittadino grottammarese Giuseppe Greco, già membro della Consulta dei disabili ed ex vicepresidente dell’associazione, deceduto l’anno scorso. L’amministrazione, inoltre, metterà a disposizione della spiaggia accessibile alcune sedie job che potranno essere utilizzate sia dagli ospiti della spiaggia libera che da tutti gli utenti fruitori delle spiagge della città che ne richiedano l’utilizzo.



La convenzione



Per gli ospiti di tutte le spiagge di Grottammare sarà stipulata una convenzione con la Misericordia di Grottammare che si occuperà, come negli anni precedenti, della gestione e della distribuzione delle sedie attraverso un servizio di prenotazione. Nella stessa convenzione saranno definiti i criteri e le modalità per la concessione e le norme di comportamento da seguire.