Sorge l’area attrezzata per la sosta di camper: ecco dove e come sarà organizzata

GROTTAMMARE - Il Comune di Grottammare investe anche sul turismo itinerante. Al via i lavori di riqualificazione dell’area camper, in zona Ischia, per poter essere utilizzata dai camperisti già dai primi giorni di aprile, in vista della bella stagione.



L’importo totale dell’intervento è di 15.529,30 euro, di cui oltre 10mila euro sono fondi regionali mentre 4.658,86 euro sono risorse di Bilancio. «Una riqualificazione era necessaria da tempo – spiega Lorenzo Rossi, assessore al Turismo del Comune di Grottammare - Grazie all’impegno dell’ufficio Lavori pubblici e patrimonio, che ha intercettato un finanziamento regionale, e al futuro intervento del gestore privato previsto dal nostro bando di assegnazione, avremo un’area sosta camper in linea con i migliori standard. Il prossimo obiettivo è essere segnalati dall’Act Italia, l’associazione dei camperisti, nella rete dei comuni Borghi più belli d’Italia dotati di aree di sosta ben attrezzate».

In particolare i lavori di riqualificazione riguardano: interventi di risanamento conservativo dell’impianto elettrico e di adeguamento e messa a norma dell’impianto di sollevamento delle sbarre di accesso; ripristino del funzionamento delle barriere di accesso all’area di sosta, già sostenuto e pagato dall’Amministrazione per l’importo di 488 euro; il rifacimento delle parti ammalorate della struttura costituente la delimitazione dell’area. L’area di sosta attrezzata per autocaravan e caravan si trova in via Bruni.



Misura circa 3.300 mq di superficie pianeggiante recintata ed è costituita da: 49 stalli asfaltati delle dimensioni di 5×7 mq, allacciati alla corrente elettrica e presa d’acqua; uno stallo asfaltato da adibire a docce e lavabi, attualmente non attrezzato; sette torrette composte ognuna da tre interruttori, tre prese di allaccio alla corrente elettrica, due rubinetti dell’acqua laterali per il carico del serbatoio camper; un erogatore di acqua potabile; un pozzetto di scarico autopulente e due griglie per lo svuotamento dei contenitori delle acque reflue; due barre di ingresso e uscita, poste, rispettivamente, una sul lato nord-ovest e una sul lato sud ovest dell’area; impianto di illuminazione notturna costituito da una fila centrale di tre pali ciascuno avente due bracci di sostegno con corpi illuminanti; aiuole e alberature di diverse essenze e vario sviluppo vegetativo.

