GROTTAMMARE Nelle principali piazze grottammaresi torna il divieto di giocare a pallone. Con un’ordinanza firmata dal sindaco Alessandro Rocchi, è stato ripristinato il divieto di giocare a pallone nelle piazze Fazzini, Kursaal, Dante Alighieri e Carducci, nonché nella piazza di fronte alla chiesa di San Pio V, in quest'ultimo caso durante le ore serali e notturne.

I divieti

Questa decisione riporta in vigore misure simili a quelle adottate negli anni precedenti e ha suscitato discussioni sia tra i residenti che tra i visitatori. Al riguardo il sindaco di Grottammare ribadisce che «si tratta di un'ordinanza necessaria per tutelare residenti e turisti. Già in passato, proprio in queste piazze dove è scattato il divieto, delle persone che passavano in bicicletta o a piedi sono cadute per tentare di schivare un pallone, mentre altre sono state colpite e sono finite a terra. In diversi casi è stato anche necessario il ricorso a cure ospedaliere. E comunque in queste piazze è possibile svolgere qualsiasi altro gioco che non crei rischi o fastidi alle altre persone. Tra l'altro c'è, da qualche mese, la possibilità di usufruire del campetto adiacente alla scuola Speranza, proprio al centro della città. Così come è possibile usufruire dei parchi Primo Maggio, della Madonnina e del campetto che si trova a ridosso della chiesa Madonna della Speranza. Lì si può giocare con la palla». Una delle principali ragioni addotte dal sindaco Rocchi per giustificare il divieto è la sicurezza: l'ordinanza si pone come una misura preventiva per evitare incidenti e garantire un uso più sicuro e appropriato degli spazi pubblici.

Le reazioni

Nonostante le ragioni addotte dal sindaco Rocchi, la decisione ha suscitato diverse reazioni. Da una parte, ci sono coloro che appoggiano il divieto, riconoscendo i rischi associati al gioco del pallone nelle piazze e apprezzando l'impegno dell'amministrazione nel garantire la sicurezza. Dall'altra, non mancano le critiche da parte di chi vede in questa misura un eccesso di regolamentazione che limita le libertà dei giovani e dei bambini. Alcuni genitori e residenti hanno espresso preoccupazione per il fatto che il divieto possa limitare le opportunità di svago per i ragazzi. Multe fino a 500 euro.